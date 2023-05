L’alberghiero riparte dai cocktail E punta ad aumentare le classi

Intanto si brinda con la finale regionale della scuola di cocktail, in attesa di centrare un obiettivo annunciato fin dallo scorso anno, quello dell’esordio: aumentare il numero di classi. Nel primo anno scolastico dell’Istituto Malatesta, ovvero la sezione staccata che ha sede al Palazzo dei congressi di Bellaria, c’era stata una sola sezione. Quest’anno si cerca di aumentare sezioni, classi e studenti. Intanto all’ex palaveleno è stata ospitata la finale regionale, intitolata Cockt-Ail (associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) degli istituti alberghieri e Centri di formazione professionali della Regione Emilia Romagna-Rsm e Toscana. Sette i finalisti. A trionfare Dan Loyd Laluna del Centro di formazione professionale Cefal di Bologna, 2a classificata Greta Renzi dell’Isis Vasari Figline Incisa Valdarno, oltre al premio speciale di miglior decorazione , 3a classificata Sofia Trovato della scuola Ial di Riccione. "E’ per noi un onore ospitare appuntamenti quali le finali che si sono tenute nella nostra città – il commento del sindaco Filippo Giorgetti –. Un appuntamento che conferisce prestigio alla sede bellariese dell’Istituto alberghiero, ne consolida l’immagine come luogo di studio e di formazione, e testimonia non di meno un diffuso apprezzamento verso la struttura che la ospita ed i servizi annessi".