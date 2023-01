"L’ambulatorio infermieristico non è la rivoluzione che ci serve"

"È questa la rivoluzione?". Interlocutorio e critico Daniele Morini, segretario generale della Fimmg Emilia-Romagna, dopo l’annuncio di una imminente attivazione – in attesa della delibera dell’Ausl Romagna – di un ambulatorio infermieristico dedicato ai pazienti meno gravi nel Pronto soccorso dell’Infermi. "Senza nulla togliere ai colleghi infermieri – scandisce Morini –, questa manovra tanto declamata dalla Regione è il capolavoro del Task Shifting, col quale veniamo ingannati pensando di risolvere i problemi degli ospedali. Ma chi resta ingannato è solo il cittadino, che si vedrà privato dell’assistenza medica. Noi della medicina di famiglia – prosegue il segretario della Fimmg – proponiamo da tempo delle soluzioni che potrebbero risolvere molti dei problemi della nostra sanità malata". Il riferimento è alla proposta di continuità assistenziale diurna, ambulatori diurni. Ma "questa idea di ambulatori a esclusiva gestione infermieristica si rifà a modelli Africani che temo non siano un esempio virtuoso – piccona ancora Morini –. Perché invece non pensiamo ai modelli del Nord Europa, dove i Pronto soccorsi gestiscono solo codici urgenti, mentre gli altri casi restano gestiti sul territorio, nelle medicine di famiglia oppure in appositi spazi dedicati".

Un altro nodo sollevato dalla Fimmg riguarda poi "gli infermieri, già sottopagati, davvero faranno i medici al costo di un infermiere? Temo – conclude Daniele Morini – che nella confusione della sanità pubblica di questo periodo ci sia un grave disorientamento politico e sociale, che se non arginato porterà in breve tempo a un collasso".