L’annuncio di Spinelli "Pronti a far festa"

Gazebo nelle piazze delle località costiere per la senatrice di Fd’I Mimma Spienlli che con ieri ha chiuso il suo personale tour di incontri con i turisti e residenti. L’iniziativa della senatrice seguiva l’indicazione del partito a livello nazionale per divulgare quanto fatto dal governo in questo primo anno di attività. Ieri la Spinelli si è presentata a Cattolica, poi si è spostata a Misano. "Il contatto con le persone è il primo fattore da tenere bene a mente per chi fa politica a qualsiasi livello – dice la senatrice -. Rinchiudersi nelle stanze dei palazzi è un grosso rischio che non vorrò mai correre ecco perché il confronto con la gente è basilare. Un confronto con la gente tanto più significativo se pensiamo che il prossimo 25 settembre ricorre una data storica per il nostro Paese. Per la prima volta, nella storia della Repubblica italiana, il partito di Fratelli d’Italia guidato da una donna, Giorgia Meloni, ha vinto le elezioni del 2022". La senatrice era partita con il suo tour da Riccione e qui tornerà il 15 di settembre. Sarà una data supplementare e affatto casuale. La senatrice anticiperà la festa nazionale del partito e lo farà nella città che attende il 10 di ottobre la sentenza del Consiglio di Stato. Il provvedimento potrebbe spedire i riccionesi nuovamente alle urne e riaprire i giochi elettorali. Se così fosse Fd’I non intende farsi trovare impreparata e la senatrice non sarà una figura estranea alla campagna elettorale. Non è casuale l’avere scelto Riccione per l’incontro che festeggia un anno di governo e prevede un momento di confronto politico. Quel giorno, alla Fattoria del mare, ci sarà anche il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo.