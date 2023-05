Largo a giovani tecnici e progettisti

Il gruppo Focchi, con sede a Poggio Torriana, non è solo una delle aziende più importanti del territorio riminese, ma in oltre un secolo di attività ha raggiunto traguardi significativi a livello internazionale, portando la tecnologia e il design made in Italy in tutto il mondo. Una realtà industriale al servizio dell’architettura, specializzata in facciate continue, profondamente radicata nel territorio e con una visione proiettata verso il futuro. Chi fosse interessato a lavorare presso Focchi può consultare la sezione ‘Lavora con noi’ del sito www.focchi.it dove saltano all’occhio diverse ricerche di personale aperte attualmente: ‘operatore cnc’ e ‘assemblatore’ (per diplomati in istituti tecnici meccanici e affini), ‘progettista junior’ e ‘coordinatore junior di commessa’ (per laureati in ingegneria edilecivile), ‘industrial controller’ (con diploma tecnico e laurea in economia). C’è anche uno spazio per le candidature spontanee, dove poter inserire il proprio curriculum anche per altre mansioni al momento non pubblicizzate. L’attenzione verso i giovani con poca esperienza sul campo è assicurata dalla ‘Focchi200 Academy’, col suo percorso di formazione interno altamente specializzato in cui viene inserita ogni nuova risorsa che fa i primi passi all’interno del gruppo. Inoltre, ogni anno Focchi organizza incontri con le scuole del territorio, portando i giovani in azienda, ma anche andando a conoscerli direttamente all’interno degli istituti scolastici. "Per fare futuro c’è bisogno di giovani professionisti specializzati che contribuiscano alla crescita delle nostre imprese. La scuola, la formazione e le esperienze sono le fondamenta affinché ognuno possa ottenere le competenze giuste per posti di lavoro di qualità – spiega Maurizio Focchi, presidente del gruppo – Le imprese devono riuscire ad attirare chi ha delle capacità e vuole mettersi in gioco".