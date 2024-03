Lazzaretti candidato sindaco dei 3V. In lista la consigliera ’no green pass’

La lista civica 3V Verucchio Villa Verucchio esce allo scoperto e annuncia il candidato sindaco e la squadra. Sarà Giancarlo Lazzaretti, artigiano di Villa Verucchio, a contendere a Roberto Baschetti, Fabio Fraternali e Lara Gobbi la poltrona da sindao. Capolista dei 3V sarà invece Giuliano Bartolini. "Scopriamo le carte secondo quella che è la nostra modalità di lavoro – spiega il portavoce della lista Matteo Angelini, consigliere comunale del Movimento 3V a Rimini – La nostra è squadra senza leader, che avrà come protagonisti tutti i nostri candidati". Lavoro di squadra e partecipazione attiva di ogni singolo cittadino alla vita amministrativa della città, secondo i 3V, è la ricetta giusta per riuscire a lavorare bene: "Essere concreti e realizzare i pochi ma chiarissimi punti del programma che presenteremo in campagna elettorale". La squadra, dunque. Detto di Lazzaretti candidato sindaco e di Bartolini capolista, con i 3V si candidano per il consiglio comunale Danilo Manenti, Gessica Lusetti, Fiorino Cellucci, Giovanna Laface, Anthony Morra, Tiziana Franco, Gianluca Angelini, Marika Mondaini, Matteo Mussoni, Giorgia Bucci, Adriano Magi, Lisa Angelini, Alberto Semprini, Elisabetta Bernardi e Federica Neri. La Laface è un’attivista del Movimento 3V (di cui fa parte Angelini), che si batte da anni contro l’obbligo dei vaccini. La Neri, attuale consigliera (eletta con Impegno civico), ha fatto parte della maggioranza . La sindaca Stefania Sabba le aveva affidato alcune deleghe, revocate nel 2021 dopo lo scontro sul green pass. Durante le restrizioni per il Covid infatti la Neri saltò tre consigli senza motivazione. Contraria al green pass (che definì "il peggiore esempio di compressione dei diritti sociali, umani e politici della storia recente"), la Neri chiedeva di fare le sedute on line, modalità non prevista dall’amministrazione di Verucchio. La "frattura insanabile" tra la consigliera e la sindaca Sabba finì con il ritiro delle deleghe della Neri, che è rimasta comunque consigliera. Annunciata la squadra, la lista 3V ora sarà impegnata a definire gli ultimi punti del programma e a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni di giugno. A breve verrà inaugurata la sede ufficiale della lista a Villa Verucchio.

Mentre i 3V si preparano alla sfida, la lista del centrosinistra Verucchio Futura lancia già la prima idea da campagna elettorale. "Subito a Verucchio la no tax area per sostenere e rilanciare il tessuto commerciale del nostro paese", propone Lara Gobbi, la candidata sindaca. L’idea è quella di "esentare totalmente, per 3 anni, le attività di nuovo insediamento a Verucchio, e ridurre del 50% a quelle già presenti il pagamento della Tari. Al termine si potranno valutare gli effetti e eventualmente ritarare le politiche necessarie".

m.c.