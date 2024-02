Le liste civiche da rivali ad alleate: "Insieme per il bene di Verucchio"

La decisione della sindaca Stefania Sabba, che non si ripresenterà alle elezioni, ha dato vita alla prima grande novità delle elezioni comunali a Verucchio. Le due liste Impegno Civico (che ha sostenuto la Sabba nell’ultima tornata elettorale) e Verucchio domani (del centrosinistra, che appoggiava Cristian Maffei) hanno già trovato la quadra, perlomeno sul percorso da seguire. Non più da avversari, come nel 2019, ma da alleati, convergendo in una lista di centrosinistra. "Si è trovata la piena condivisione sul progetto di una lista unitaria, civica e aperta a tutte e tutti quanti vorranno sostenere e partecipare al lavoro che ci sarà da fare nei prossimi mesi", recita il comunicato congiunto da parte delle due liste. Ma l’alleanza non fiorisce solo all’indomani dell’annuncio della Sabba. È da alcuni mesi che le delegazioni delle due civiche lavorano, con l’obiettivo di "valutare e concordare le condizioni per riunificarci in un progetto comune". C’è già una certa convergenza politica sui temi e la voglia di "avviare una stagione nuova, guidata da persone nuove affiancate da chi ha già deciso di proseguire l’esperienza politica e apportare esperienza e competenza". Il prossimo passo è indicare il nome del candidato sindaco e la squadra. Impegno Civico e Verucchio Domani assicurano che avverrà a breve. Sarà l’occasione per concordare "il programma, il candidato sindaco e il resto della squadra che affronterà la sfida elettorale". Il nome del candidato va ancora deciso, tra le ipotesi circolano i consiglieri Cristian Maffei, che già nel 2019 sfidò la Sabba, e Lara Gobbi (foto). Intanto nel centrodestra Roberto Baschetti, anche lui candidato sindaco nel 2019 con la civica 2019 Immagina Verucchio, ha già annunciato che si rincadiderà.

m.c.