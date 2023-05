Le rotatorie fanno strage di semafori

"Nuove rotatorie al posto dei semafori per la messa in sicurezza della Statale 72 per San Marino, un progetto da 21 milioni di euro finanziato da Anas". Lo ha ribadito, rispondendo a un’interrogazione in consiglio comunale, l’assessore alla Viabilità Roberta Frisoni. L’intervento si annuncia come una vera rivoluzione per la viabilità. "La riqualificazione della Consolare – sottolinea l’amministrazione riminese – rappresenta un aspetto fondamentale per tre territori differenti, con implicazioni positive per sicurezza e fruibilità, ma anche per gli aspetti legati alle importanti offerte turistiche di queste zone". Un progetto in corso di redazione da parte di Anas e oggetto di confronto su un tavolo tecnico che vede coinvolti gli enti locali, l’assessorato alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia Romagna, i dirigenti dell’Anas, e la Repubblica di San Marino.

"In alcuni casi si stanno ancora valutando divere soluzioni – chiosa Frisoni – con specifici sopralluoghi e verificate di fattibilità tecnica per confermare idee progettuali anche per le strade parallele, con nuovi raccordi e accessi sulla statale stessa. Come ad esempio la zona di via Barattano e della Grotta Rossa, dove è prevista una viabilità parallela alla Ss72, di raccordo per quell’abitato e quelle imprese".