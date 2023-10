Le scritte vandaliche sul monumento ai Caduti: "presto rimosse": serve l’ok della Soprintendenza

Servirà l’ok della Soprintendenza per rimuovere la scritta vandalica ’Siamo tutti antifascisti’, che troneggia dallo scorso agosto sulla base del monumento ai caduti della Prima guerra mondiale in piazza Ganganelli, a Santarcangelo. Dal Comune confermano che "i lavori prenderanno il via nelle prossime settimane". L’amministrazione ha già finanziato i lavori per la rimozione della scritta vandalica, affidati a una ditta locale. "La rimozione della scritta a spray – si legge nella nota del Comune – è affidata alla Phoenix archeologia per un importo di quasi 650 euro, e prevede la progettazione di intervento di restauro conservativo, la pulitura superficiale di eventuali depositi incoerenti (come il particolato atmosferico) eseguita a secco con mezzi meccanici e – infine – la rimozione della scritta e l’applicazione di protettivo anti-vandalico traspirante". Non è la prima volta che il monumento ai Caduti viene preso di mira dai vandali. Già un anno fa lo stesso tipo di messaggio, con la vernice rossa a spray, era apparso sul basamento della statua di bronzo realizzata dallo scultore Boifava nel 1925. Un gesto "vergognoso", aveva sentenziato in agosto il consigliere della Lega Gabriele Stanchini, e sul quale l’amministrazione clementina adesso vuole mettere la parola fine. Intanto sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione del tratto di marciapiede di via Dante di Nanni compreso tra le vie IX Febbraio e Piave. L’intervento, realizzato daAnthea, si è reso necessario per ripristinare il manto ammalorato che, insieme ai cordoli, sarà rimosso e completamente rifatto.

a.g.c.