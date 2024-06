"Leggiamo le favole ai bambini ricoverati in ospedale"

La solidarietà e l’amore per la lettura che si fondono per donare un pizzico di leggerezza tra i corridoi del reparto pediatrico dell’ospedale Infermi di Rimini. E’ quello che fa il ‘gruppo volontari pediatria’ del progetto Civivo, nato dal cuore dei cittadini riminesi che si impegnano a portare magia e solidarietà ai piccoli pazienti attraverso la lettura di fiabe e racconti. Sono diciassette le volontarie che si dedicheranno alla preparazione del materiale e alla lettura dei racconti che con cadenza settimanale verranno proposti ai degenti del nosocomio. Per rendere il ricovero dei bambini un’esperienza meno pesante e più piacevole, oltre ai momenti di lettura ne saranno proposti altri di gioco e svago con attività di condivisione.

Una grande squadra si riconosce dalla divisa che indossa e sarà così anche per quella delle volontarie che si distingueranno per t-shirt, spille e gilet con il marchio ‘Civivo’. Le visite nei reparti sono destinate a lasciare un segno positivo in tutta Rimini, grazie al potere della lettura e delle storie, pensate non solo per aiutare i piccoli pazienti a passare il proprio tempo durante il percorso di cure, ma anche per portare il conforto e stimolarli nell’immaginazione. "Probabilmente i nostri occhi parlano per noi. E’ stato davvero emozionante poter ricominciare il programma – sono le parole di Federica, la referente del gruppo -. Le letture vengono proposte nelle singole stanze, cerchiamo di portare storie e illustrazioni in linea con le età, i desideri e le preferenze dei bambini e ragazzi che incontriamo. Un’attività meravigliosa". Il progetto Civivo è rivolto a chiunque e la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel comune di Rimini ed è coordinato dal Centro per le famiglie del comune che fornisce l’assistenza e i materiali necessari ai volontari per lo svolgimento delle attività.

Federico Tommasini