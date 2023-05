L’emergenza è già costata un milione "Ma siamo sono all’inizio"

A Rimini la prima conta dei danni causati dal maltempo ammonta a 900mila euro. "Ma si tratta di una stima approssimativa, e per difetto. Siamo soltanto all’inizio della quantificazione", avverte l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Mancano i conti delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge, per gli edifici pubblici, per le frane, per i possibili smottamenti stradali, "ancora al vaglio dei tecnici". Intanto, sono costati "150mila euro i lavori per l’attività eseguita durante l’emergenza per le strade e verde pubblico, altri 750mila euro per il ripristino di strade, illuminazione pubblica, rete fognaria e altri tipi di danni". Poi ci sono le spese per la pulizia dei ponti, i cedimenti di argini, i danni alle strade provinciali e statali, da quantificare.