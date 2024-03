L’ennesimo incidente sul lavoro. Asse di legno crolla dal terzo piano e lo travolge: gravissimo 78enne

di Lorenzo Muccioli

Un pesante pannello di legno truciolare che precipita dal terzo piano di un hotel da un’altezza di circa sei o sette metri. Colpendo in testa un uomo di 78 anni, titolare di una ditta di arredamenti con sede a Riccione, a cui era stata affidata la fornitura del mobilio nella struttura ricettiva. E’ quanto accaduto ieri, attorno alle 10.30, all’esterno dell’hotel De Londres di viale Vespucci. Un gravissimo incidente che ha fatto perdere i sensi al 78enne, costringendo i sanitari a ricoverarlo con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove l’uomo è arrivato in condizioni estremamente critiche. Fino al tardo di pomeriggio di ieri era ancora ricoverato nel reparto di rianimazione, con i medici che si riservavano la prognosi.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Rimini e del personale della Medicina del Lavoro di Ausl Romagna: ieri mattina si sono occupati dei rilievi e hanno ascoltato le testimonianze dei lavoratori presenti sul posto, cercando di ricostruire nel dettaglio come si siano svolti i fatti e in quali circostanze è avvenuto l’incidente. In particolar modo, sarà necessario valutare in maniera approfondita gli aspetti riguardanti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e il rispetto, da parte del personale, di tutte le misure precauzionali previste dalla legge, benché l’episodio non sia avvenuto nell’ambito di un cantiere.

Ieri mattina il 78enne responsabile della fornitura dei mobili si trovava in viale Vespucci fuori dell’albergo, insieme ai lavoratori incaricati di occuparsi della fase di carico e scarico del materiale di trasportarli fino al terzo piano della struttura. Per issare i pannelli di legno e gli altri pezzi di arredamento fin sul balcone delle camere al terzo piano è stato utilizzato un montacarichi esterno. Durante le operazioni, tuttavia, qualcosa è andato storto. Uno dei lavoratori, stando a quanto emerso, non sarebbe riuscito a trattenere il pesante pannello che è precipitato fino a schiantarsi addosso al 78enne, che è stato letteralmente tramortito dall’urto violentissimo. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto i mezzi del 118 a sirene spiegate. L’uomo è stato dapprima visitato e stabilizzato dal personale sanitario. Visto il grave trauma riportato nell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo, in stato di incoscienza a seguito dell’urto, è stato caricato a bordo dell’elicottero, che è ripartito in direzione Bufalini. Le condizioni del 78enne sono apparse molto critiche fin dal primo momento. Fino a ieri era tenuto sotto osservazione dai medici del nosocomio cesenate, che l’hanno ricoverato nel reparto di rianimazione, dove l’uomo si trova tuttora.