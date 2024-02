L’era del Cocco rivive al cinema

Il Cocoricò fa tappa al cinema Tiberio. E’ questa la prima serata del ritorno in riviera del documentario che racconta gli anni ‘90 e la storica discoteca di Riccione. Cocoricò tapes verrà proiettato al cinema Tiberio di Rimini lunedì alle 21. Il giorno successivo, martedì, altra proiezione al Tiberio in due orari (17 e alle 21) e nello stesso giorno il documentario verrà presentato anche al Supercinema di Santarcangelo alle 21. Dopo più di 30 città e oltre 70 proiezioni in giro per l’Italia, Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni torna in Romagna per delle proiezioni speciali con ospiti in sala. Un’occasione per ricordare la generazione X e la storica discoteca sulla collina di Riccione con la sua Piramide negli anni della direzione artistica di Loris Riccardi. Era il periodo in cui il locale era diventato un luogo conosciuto per la trasgressione e l’avanguardia artistica. Il tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo. Nato grazie al ritrovamento di alcune videocassette VHS amatoriali girate all’interno del locale, Cocoricò Tapes intende restituire al pubblico l’esperienza di una notte al Cocco in quegli anni. Il documentario è inserito all’interno della rassegna itinerante Don in tour, l’iniziativa regionale con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e sociale in regione.