L’ex Juve Padovano racconta la sua storia

Era il 10 maggio 2006 quando tre macchine gli sbarrano la strada e quattro agenti in borghese lo trascinano fuori dalla sua auto per portarlo in caserma. È il 31 gennaio 2023 quando arriva la telefonata liberatoria: "È finita, Micky, è finita! Sei stato assolto!" In poche righe riassunti 17 anni di vita di Michele Padovano che l’ex calciatore della Juventus, campione d’Europa nel 1996, ha raccontato nel suo libro ‘Tra la Champions e la libertà’. Un lungo cammino fatto di processi, prigione e arresti domiciliari, fino alla ritrovata libertà. Padovano sarà a San Marino per raccontare la sua storia giovedì 28, alle 21, al Teatro Titano con ingresso gratuito. Un evento organizzato dall’associazione sammarinese stampa sportiva in collaborazione con lo Juventus Club San Marino-Massimo Bonini. Con il Patrocinio delle Segreterie di Stato per l’Istruzione e Cultura, la Giustizia e la Famiglia, il Lavoro, lo Sport e l’Informazione.