L’invasione delle Befane. Dal porto all’entroterra iniziative, giochi e sorprese per bambini e famiglie

Le Befane fanno rotta su Rimini e provincia. Nella calza, oltre ai dolciumi, bambine e bambini troveranno tantissimi eventi ed iniziative adatti a tutte le età.

A Rimini riflettori puntati sulla prima edizione di "In viaggio con i Re Magi", il maxi corteo in costume con 400 figuranti. Partenza alle 17 dalla piazza sull’acqua che accoglie l’arrivo dal mare dei Magi. Da lì la parata musicale i invaderà le strade del centro storico con uno spettacolo accompagnato da musica, balli e canti tradizionali. Tappa finale sul sagrato del Duomo di Rimini, per l’adorazione del Bambino. Un grande ritorno, dopo sei anni, è quello della Befana che viene dal mare, al porto di Rimini e sulla spiaggia del bagno 65 a Torre Pedrera, a pochi passi dai presepi di sabbia. Al porto, in piazzale Boscovich di fronte alla pista di pattinaggio, la Befana arriva in flyboard, accompagnata da alcune moto d’acqua. A Torre Pedrere l’appuntamento è per le 15, quando è previsto l’arrivo delle Befane su moto d’acqua del gruppo Acquabike tra evoluzioni ed acrobazie. Al borgo san Giuliano il divertimento incomincia già alle 10.30 con Befana Borgo Run. Una passeggiata all’aperto alla ricerca delle simpatiche vecchine nascoste nel dedalo delle stradine del vecchio borgo dei pescatori. Riccione Paese dà il via alla festa con "Arriva la Befana": divertimento, animazione, musica e l’attesa vecchina che arriverà a bordo di un insolito mezzo di trasporto. Nell’Isola dei Platani di Bellaria sono in arrivo i Pasquaroli con i loro tradizionali canti. A Cattolica il divertimento prosegue con Regina on ice, la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio, le Luverie del bosco ghiacciato, e il Magico Igloo. A Misano alle 11 è in programma il Tuffo della Befana. Il ritrovo, per i temerari, è in piazzale Roma. Nel pomeriggio è in programma la festa della Befana in piazza della Repubblica. A Santarcangelo di Romagna si rinnova il tradizionale presepe vivente della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in collaborazione con l’associazione Beato Simone. L’oratorio Anspi San Sebastiano in collaborazione con la zona pastorale di Coriano organizza "Il presepe vivente e il Corteo di Magi" al Castello Malatestiano, a San Clemente la Befana farà tappa in piazza Mazzini Anche nei parchi divertimento si festeggia l’Epifania. Gli ultimi giorni di vacanza si possono trascorrere a Italia in Miniatura a Rimini, a Oltremare a Riccione e all’Acquario di Cattolica.