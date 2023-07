Lite in strada sfocia in aggressione

Aggredito in mezzo alla strada e in pieno giorno. Una lite, sembrerebbe secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine per futili motivi, è costata una frattura a una spalla a un sammarinese di 55 anni e denunce a due cittadini italiani. La segnalazione alla Centrale operativa interforze è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì. Sul posto, in strada Prima Gualdaria si è portata una pattuglia della Guardia di Rocca. Lì, poco prima, proprio in mezzo alla strada era avvenuta la lite tra automobilisti. Ad avere la peggio il sammarinese, poi costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Stato per una frattura scomposta alla spalla sinistra. Quando le forze dell’ordine sono arrivate in strada Prima Gualdaria hanno trovato soltanto l’uomo ferito. Nessuna traccia degli aggressori. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dell’uomo e da lì sono scattate le ricerche degli uomini della Guardia di Rocca, in collaborazione con gli agenti della Centrale operativa interforze. A caccia dei due aggressori, come riferito dalla vittima. In poco tempo è stato identificato l’autocarro sul quale viaggiavano i due uomini segnalati dalla vittima che, intanto, era stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Stato.

Il mezzo è stato intercettato e fermato dagli agenti del Titano, dopo essere entrato in territorio sammarinese, a Domagnano nella prima mattinata di mercoledì. A supporto degli agenti della Guardia di Rocca, anche una pattuglia del corpo della Polizia Civile. Un lavoro di squadra delle forze dell’ordine sammarinesi che ha permesso di fermare i due uomini che sono stati accompagnati, così, nella sede della Sezione operativa e di polizia giudiziaria della Guardia di Rocca per essere interrogati con le garanzie di legge. Si tratta di due cittadini italiani di 23 e 24 anni.

Il più giovane è stato denunciato per lesioni personali, il 24enne, che non ha partecipato attivamente all’aggressione, è stato denunciato per omissione di soccorso. Il 55enne sammarinese si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Stato e dovrà essere sottoposto a un intervento alla spalla sinistra per una frattura scomposta. Per lui una prognosi di oltre trenta giorni.