L’Oceanman porta in mare 600 nuotatori

Si alza il sipario sulla Oceanman, la grande competizione mondiale di nuoto in acque libere che porterà oggi a Cattolica oltre 600 nuotatori provenienti da 32 nazioni diverse in un weekend che inaugura la stagione estiva. Ieri presso il ristorante "Gente di Mare" sono intervenuti il CEO di OceanMan Mondo Fermin Egido, il responsabile Oceanman Italy e presidente dell’ASD Sharkman Triathlon Mark Meldau, il coordinatore locale dell’evento Filippo Magnani, la sindaca Franca Foronchi ed il vicesindaco ed Assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi. "Stiamo crescendo anno dopo anno – ha spiegato Mark Meldau, responsabile Oceanman Italy e presidente dell’ASD Sharkman Triathlon – e in questa edizione registriamo il record di stranieri provenienti da tutto il mondo, persino da Perù, Colombia e Messico". Questa mattina le gare inizieranno alle 9 con la 10 chilometri e a seguire le altre distanze.