Lombardini: "Non mi candido a sindaco"

"Basta, mi chiamo fuori dai giochi. Non sarò io il candidato sindaco a Santarcangelo per il centrodestra". Paolo Lombardini fa retromarcia. Dopo aver accarezzato l’idea di presentarsi alle elezioni comunali, l’avvocato e imprenditore ha deciso di fare un passo indietro e rifiutare la proposta arrivata dai partiti del centrodestra. Una scelta che è maturata nelle ultime ore, "perché ho capito – spiega Lombardini – che non c’era unità sul mio nome, da parte dei partiti".

Un passo indietro. Lunedì sera i tre segretari provinciali, Nicola Marcello di Fratelli d’Italia, l’ex deputata Elena Raffaelli della Lega e l’ex senatore Antonio Barboni di Forza Italia, si erano riuniti per fare il punto sulle candidature nei 16 comuni al voto per le amministrative di giugno. La situazione di Santarcangelo è stata tra quelle che hanno maggiormente tenuto banco. Lombardini in questi settimane aveva incontrato i rappresentanti di tutti e tre i partiti. Più di una riserva è stata espressa dalla Lega, e non solo. Hanno pesato anche i dubbi manifestati da Bene in comune, la lista civica guidata da Domeni Samorani. Ecco perché sia Barboni che la Raffaelli avevano dichiarato, il giorno dopo la riunione, che "nulla è stato ancora deciso per Santarcangelo".

Lombardini a quel punto ha deciso di uscire di scena. "Ringrazio per la proposta che mi è stata fatta e per la stima che mi hanno dimostrato. Ma purtroppo ho capito che non c’è unità sul mio nome, e che se fossi stato candidato non avrei avuto carta bianca su alcune scelte". Da qui la rinuncia, dopo essere stato praticamente a un passo dalla candidatura. "Non escludo – conclude – di fare una lista civica, ma al momento è un’ipotesi improbabile".

Scalpita intanto lo stesso Samorani. Che avverte così i partiti di centrodestra: "Al momento nessuno ci ha coinvolto ufficialmente né ci ha chiesto nulla. Non mi risulta ci sia un candidato sindaco del centrodestra. Eppure la nostra lista, che è la spina dorsale dell’attuale minoranza a Santarcangelo, sta lavorando al programma. Ci ripresenteremo alle elezioni con la nostra squadra. Se non saremo coinvolti faremo la nostra corsa e il candidato sindaco sarò di nuovo io, come nel 2019". Sul fronte opposto invece, ieri sera il Pd si è riunito per designare il candidato sindaco: il favorito è Filippo Sacchetti.