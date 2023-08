L’opposizione chiede una commissione straordinaria

Chiedono risposte al governo, dall’opposizione, su quella lettera inviata dai presidenti delle autorità europee di vigilanza su banche, mercati finanziari e assicurazioni alla Commissione europea. E chiedono che venga convocata d’urgenza una Commissione consiliare Esteri e Finanze i partiti di opposizione. "Una lettera – spiegano – nella quale si metterebbe in guardia la Commissione Europea dal sottoscrivere accordi con la Repubblica di San Marino, Monaco e Andorra per possibili rischi legati al riciclaggio di danaro in questi Paesi". Quindi, "avvalendoci di quanto previsto dal regolamento consiliare, chiediamo la convocazione d’urgenza, in seduta congiunta, delle Commissioni consiliari Esteri e Finanze affinché lì il governo informi su quali azioni abbia intrapreso o intraprenderà e si svolga un dibattito per discutere le azioni da adottare a tutela dell’immagine della Repubblica e per il buon esito della trattativa che dovrebbe condurre alla stipula di un Accordo di associazione fra il nostro Paese e l’Ue".