L’Oriental park torna a splendere

Dietro quel muro si tenevano feste mondane nel dopoguerra in una Rimini che voleva guardare avanti. Era una terrazza sul mare contraddistinta da quella entrata circolare e da quelle mura in stile moresco. Dall’8 luglio del 1948 a oggi di cose ne sono cambiate tante, ma quel muro è sempre lì, anche se poco curato. Oggi il Comune di Rimini vuole restaurare le mura dell’ex Oriental park, a due passi da piazza Tripoli.

L’area in cui si trovava l’antico locale è delimitata in parte da un muro in mattoni in stile moresco, e risulta di proprietà pubblica. Dunque il Comune può farne ciò che vuole ed ha deciso di restaurarlo. Il progetto è vincolato all’autorizzazione paesaggistica. L’intervento prevede il restauro e il consolidamento della porzione di muro in stile moresco, che verrà mantenuta. In municipio hanno stimato di spendere circa 100mila euro per far tornare ai vecchi fasti l’entrata dell’Oriental park, recuperando l’identità dei luoghi perduta nel tempo. Il progetto non si limita a sistemare il muro e rivalutare le sue caratteristiche. Sarà inoltre realizzata un’illuminazione scenografica temporanea sulle facciate interna ed esterna del muro, con un nuovo impianto di pubblica illuminazione con corpi illuminanti a led ad alta efficienza energetica.