Lotta a droga e prostituzione. Premiati gli investigatori

Durante la cerimonia di ieri, sono state consegnate onorificenze e ricompense ai miliari dell’Arma che si sono distinti in complesse e delicate attività investigative per contrastare la criminalità o che hanno messo a repentaglio la propria incolumità per soccorrere e salvare persone in grave difficoltà. Le ricompense sono state attribuite: al brigadiere capo Ettore Iobbi, perché "durante il servizio, senza alcuna esitazione, gettandosi in mare, traeva in salvo una donna che manifestava un chiaro intento suicida e che si trovava a circa duecento metri dalla riva"; al luogotenente Pasquale Marinaro, all’appuntato scelto Salvatore Sergio Flores, al carabiniere scelto Gian Marco Tarantino e al carabiniere Pierpaolo Naccarella perché "conducevano complessa attività d’indagine svolta nei confronti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina"; al tenente colonnello Roland Peluso perché "dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività d’indagine finalizzata all’individuazione dei responsabili dell’efferato omicidio di un giovane extracomunitario"; al capitano Roberto Moretti, al luogotenente carica speciale Massimo Olivieri, al luogotenente Antonio Mazza, al maresciallo capo Daniele Streppa e all’appuntato scelto Cristian Di Meo perché "fornivano determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva, di sottoporre a sequestro kilogrammi 78,5 di droga, con l’arresto di due soggetti". Tra le principali operazioni di polizia giudiziaria che hanno coinvolto i militari dell’Arma, si segnala il blitz contro lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione a Miramare e Rivazzurra, con 7 persone denunciate, l’arresto degli autori di una feroce aggressione avvenuta nel marzo del 2023 in piazza Cavour e un’importante operazione contro il traffico di droga svolta dal Nor di Riccione. Nel 2023, i carabinieri sono stati impegnati anche nelle scuole della prov incia, con iniziative di formazione e prevenzione che hanno coinvolto in totale 3.567 studenti: focus soprattutto sul contrasto a bullismo e cyberbullismo e uso dei social.