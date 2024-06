Luci felliniane e nuovi arredi per il centro

La Regina in centro ha sempre più negozi sfitti ma ora l’amministrazione comunale propone la sua ricetta. Ovvero una nuova illuminazione, più parcheggi e il rifacimento degli arredi. Ma anche bonus e sgravi fiscali per le nuove imprese artigianali e commerciali che da poco si sono insediate. Il vicesindaco Alessandro Belluzzi conferma: "Abbiamo allestito in centro in viale Bovio e dintorni nuovi punti luce in stile felliniano – dice – per dare un volto più scenografico alla passeggiata, ma ci siamo adoperati di recente anche per restaurare la pavimentazione di viale Bovio con marmi e sampietrini. E stiamo predisponendo un piano parcheggi per i week-end davvero significativo: dal venerdì alla domenica sarà disponibile il parcheggio del municipio, riservato durante la settimana ai dipendenti comunali, e sarà a strisce blu per favorire la rotazione degli stalli. Avremo poi la nuova piazzetta delle Erbe come parcheggio, inoltre ricaveremo nuovi posti auto in via Corridoni e in via Matteotti, proprio per servire il centro. Ci stiamo impegnando al massimo per essere vicini ai nostri operatori". Proprio in settimana sono stati attribuiti anche dei bonus a 9 nuove attività in centro e l’ente comunale annuncia nuovi aiuti. "Continueremo in questa direzione – assicura Belluzzi – siamo consapevoli che avere nuove attività rappresentano nuova linfa per il commercio cittadino". Di certo la crisi morde e le associazioni di categoria fanno notare che i negozi sfitti aumentano in centro anche per la congiuntura economica sfavorevole e per la concorrenza del commercio online. Tra le novità strutturali è stato di recente chiuso anche il cantiere di via Bastioni che collega piazza Mercato al centro storico di via Cattaneo e nei prossimi mesi l’associazione ’Cattolicainarte’ promuoverà eventi e gallerie d’arte per dare vita al centro storico vero e proprio. Intanto resta nel cuore dell’opinione pubblica il futuro piano parcheggi cittadino: c’è chi propone di creare un parcheggio sotterraneo nei pressi di piazza De Curtis. Chi, invece, ritiene che si debba ragionare sul futuro dell’area dell’ex scuola media Filippini dove da alcuni anni trovano posto alcuni uffici comunali. Il commercio della Regina, alle porte della nuova stagione estiva, è comunque una questione aperta. Da ricordare, infine, che l’amministrazione comunale ha pure presentato pubblicamente un progetto di rifacimento complessivo di tutto il centro per un costo di circa 3 milioni di euro.

Luca Pizzagalli