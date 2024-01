L’Under 19 sbanca Perugia con un brivido

Servono due palazzetti agli Angels/Rbr per sbancare Perugia nella terza giornata di ritorno del campionato under 19 d’Eccellenza. Già, perché nel riscaldamento accade l’imprevisto, la rottura del tabellone. Il tutto per la conseguenza di una schiacciata di Marco Mari nella classica ruota preparatoria all’entrata in campo. A quel punto trasferimento nella palestra vicina e palla a due. Gli Angels partono subito a razzo (13-21 al 10’) e allungando con ottima difesa prima dell’intervallo (20-41 al 20’). Il terzo quarto è quello meno brillante, con Perugia a tentare il recupero (39-51’ al 30’) e con Santarcangelo però brava, di lì in avanti, a rimettere le cose a posto per la volata finale. Alla fine, il divario è netto, con gli Angels a vincerla 55-71. Il tabellino: Antolini 5, Bonfè, Panzeri 4, Mulazzani 6, Benzi 12, Baschetti 2, Macaru 16, Lombardi, Mari 10, Adamu 13, Morri 2, Di Giacomo 1. Prima sconfitta in stagione per Insegnare Basket Rimini / Rbr in under 15 eccellenza. A piegare i ragazzi di Carasso è stata la Virtus Bologna, che viola la Carim fuggendo via nel secondo tempo dopo 20’ di equilibrio. Nel 64-90 col quale si conclude l’incontro pesano tanto le assenze di San Martini, Altini e Trevisani, ma anche i problemi di falli di Ruggeri. Il tabellino: Ronci 5, Albani 3, Tura 7, Ruggeri 18, Altini, Ciancarelli 29, San Martini, Bellucci, Fascicolo, Cantore 2, Bronzetti, Morandi. All.: Carasso.