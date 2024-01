Ultimo giorno oggi per le modifiche nella viabilità cittadina. Da domani il lungomare Pinzon torna a doppio senso di circolazione. Sino a oggi compreso, vigeva il senso unico Sudl-Nord nel tratto compreso tra via Properzio e via Pertini. Provvedimento che puntava a favorire l’affluenza di pubblico in sicurezza per le visite al presepe di sabbia realizzato dagli artisti internaizonali di Arenas Posiblel all’altezza del bagno 76. Un’opera monumentale aperta grauitamente al pubblico: oggi è ll’ultimo giorno, orario dalle 9 alle 18.30.