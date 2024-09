Lupi nelle campagne di Montefiore

Lupi in Valconca. Non è la prima volta che nell’entroterra riminese avvengono avvistamenti di questi animali. L’ultimo è andato in scena ieri, di prima mattina, a Montefiore Conca. Ad imbattersi nei lupi è stato il vice sindaco, Francesco Taini, che è riuscito ad immortalare con lo smartphone uno dei due esemplari mentre attraversava la strada, all’altezza di via San Pietro, attorno alle 6.50, prima di scompararire completamente alla vista dopo aver percorso un campo. "E’ stato un incontro davvero inaspettato – spiega il vice sindaco che ha condiviso il video sulle pagine di Facebook – In quel punto praticamente non ci sono abitazioni, solo campi e un’azienda agricola. Mi era già accaduto in passato di imbattermi in qualche esemplare di lupo, ma era un po’ che non accadeva. Si tratta sempre di uno spettacolo molto suggestivo e in realtà non poi così raro se si abita in qualche paese situato sulle colline della Valconca. I lupi erano in coppia. Il primo è stato molto veloce e non sono riuscito a filmarlo. Con il secondo invece ho avuto maggiore fortuna e ho potuto realizzare un video". Dal vice sindaco arrivano alcune considerazioni sulla presenza del lupo in Valconca. "Ci tengo a precisare che la normativa in vigore vieta sia la cattura che l’abbattimento del lupo in quanto specie protetta. E’ bene ribadire anche che questa specie non rappresenta in alcun modo un pericolo per l’uomo e che, come confermato anche dalla Regione Emilia-Romagna, non si sono registrati attacchi ai danni delle persone. Un discorso a parte è legato invece ai danni potenziali per gli allevamenti. Ci sono comunque una serie di raccomandazioni che la Regione suggerisce di mettere in campo". Anzitutto, resti alimentari e cibo, rifiuti organici e cibo non dovrebbero essere mai lasciati a disposizione all’aperto, poiché sono un grande attirante per tutta la fauna selvatica. Durante la notte è poi bene custodire gli animali domestici all’interno della casa o di uno spazio protetto; questo vale sia per cani e gatti che per tutti gli animali da cortile (galline e altri). Il Servizio agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna rammenta poi che il lupo è un animale schivo e che generalmente ha timore dell’uomo.