Maltrattamenti sulle donne, Questura e centro Ldv firmano il protocollo ‘Zeus’

La lotta alla discriminazione e alla violazione sulle donne passa da una nuova cultura dei rapporti di coppia. Con questa consapevolezza, nei giorni scorsi, il questore Rosanna Lavezzaro e Mirko Tamagnini, direttore ad interim del distretto di Rimini dell’associazione "Liberiamoci dalla violenza-Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni di coppia", hanno sottoscritto il protocollo denominato "Zeus" promosso dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale Anticrimine, volto a diffondere sul territorio della provincia le buone prassi finalizzate ad implementare la capacità di contenimento e gestione delle violenze relazionali e dei rischi di vittimizzazione. "Il protocollo Zeus – spiega la questura di Rimini – costituisce un modello d’azione innovativo ed efficace, che amplia l’efficacia dello strumento di natura amministrativa dell’ammonimento del questore previsto dalla legge per le condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori". Quanto all’ammonimento, si tratta di "uno strumento importante perché, prima che si arrivi ad ambiti da procedimento penale e a condotte che sono penalmente punibili, è possibile intervenire sul soggetto maltrattante evidenziando il disvalore sociale e penale della condotta. E’ una sorta di cartellino giallo”, che avverte la persona che quello che sta accadendo è un fatto non accettabile e pericoloso". "Con il protocollo Zeus – prosegue la questura – si garantisce una risposta immediata e integrata ai fenomeni violenza offrendo all’ammonito un percorso trattamentale a cura di una equipe di professionisti, specializzati nel trattare le persone con problemi relazionali".