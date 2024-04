Marijuana nel freezer: arrestato

È stato stato arrestato l’altro ieri dalla Polizia Locale di Rimini dopo essere stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina e circa 181 grammi di marijuana conservati nel freezer di casa. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, seguendo un’indagine condotta dalla squadra di polizia giudiziaria che ha monitorato un locale di Rimini adibito ad officina meccanica, attorno al quale erano stati segnalati dei movimenti sospetti.

Dopo giorni di osservazioni, lunedì pomeriggio il personale della polizia locale ha fermato un uomo di 45 anni che si stava allontanando in scooter dal suddetto locale. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina, nascosti nel suo marsupio. Successivamente è stata eseguita una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati scoperti i 181 grammi di marijuana nel freezer, insieme a materiali utili per il confezionamento delle dosi.

Sono stati effettuati anche controlli nei locali utilizzati come officina, dove sono stati trovati ulteriori materiali destinati al confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi arrestato e ieri mattina è comparso in tribunale a Rimini per la direttissima.