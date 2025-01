Massini porta in scena la follia di Hitler e l’orrore della Shoah

Riccione celebra il Giorno della Memoria con due spettacoli teatrali. Si tratta della storia di Anna Frank, che il Teatro Telaio di Brescia proporrà il 27 gennaio per il pubblico, con replica il 28 per gli studenti, e di Mein Kampf di Stefano Massini, in cartellone il 3 febbraio. Con questi appuntamenti di grande spessore culturale e artistico l’amministrazione comunale rinnova il suo impegno "nel promuovere consapevolezza, dialogo e valori di giustizia e rispetto. Un invito a riflettere sull’orrore della Shoah e sul valore universale della memoria".

Lo spettacolo Anne Frank sarà di scena alla sala Granturismo, al Palazzo del Turismo (l’ingresso è libero) lunedì 27 alle 21 e il giorno dopo per il matinée dedicato agli studenti. Ispirato ai testi del diario di Anna Frank, lo spettacolo narra con delicatezza e intensità la vita della giovane ebrea tedesca. Per l’occasione tre musicisti e attori Asnesio Bosnic, Alessandro Calabrese e Pietro Mazzoldi condurranno il pubblico in questo viaggio emotivo. La regia di Matteo Rubagotti mescola narrazione, musica e effetti sonori per restituire il potere evocativo della cultura come antidoto alla follia. Lo spettacolo è presentato da Arcipelago e Fratelli di Taglia.

Il 3 febbraio l’appuntamento è con Mein Kampf di e con Stefano Massini al Palacongressi. Prodotto da Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, lo spettacolo fa parte del cartellone teatrale La bella stagione di Riccione Teatro (biglietti in vendita al Palazzo del Turismo o su liveticket.it). Massini, uno degli autori teatrali più quotati a livello internazionale (è stato il primo italiano a vincere il Tony Awards per la drammaturgia nel 2022, nel 2005 si era aggiudicato il Premio Riccione ’Pier Vittorio Tondelli’), ha studiato tutti i discorsi di Hitler e la prima stesura del libro, creando uno spettacolo che mette in luce la paranoia del dittatore e la follia nazional-socialista.

"Oltre che essere un momento di riflessione, il Giorno della Memoria rappresenta un dovere civico e morale per tutti noi – commenta Sandra Villa, vicesindaca e assessore alla cultura – La memoria è un faro che illumina il nostro cammino. Invitiamo tutta la nostra comunità a vivere un’esperienza culturale profonda, che commemora le vittime della Shoah e stimola a interrogarci sul nostro presente e sulle sfide che ci pone".

ni.co.