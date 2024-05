Match dal sapore di A per la Perla verde

Prima prova dell’esame di maturità per il Padel Club Riccione. Niente diploma, quello che questa mattina dalle 11 i giocatori riccionesi provano a strappare è un pass per la serie A, scendendo sui campi del Tennis Club Riccione contro il Padel Extreme-Iperauto Scuderia Blu di Monza Brianza. La squadra romagnola si è classificata seconda nel suo girone, alle spalle del K Sport Academy di Bari. Stesso piazzamento per gli avversari lombardi. I due team si trovano a contendersi il passaggio del turno per ipotecare un posto a Frascati nel raggruppamento finale contro il Centro Padel Firenze.

La squadra del Padel Club Riccione conta sui suoi nove atleti, tra cui Teo Zapata attualmente numero quaranta del reaking mondiale. Lo spagnolo però non sarà presente allo spareggio per la massima serie, impegnato nel torneo di Mar del Plat del World Padel Tour. "Quella di Zapata è una grande assenza per noi -racconta Antonio Mami, l’allenatore dei riccionesi- Siamo comunque carichi, giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che sa sempre essere molto caloroso. Siamo pronti a schierare tre coppie di buon livello per affrontare i brianzoli. Gli avversari hanno una buona squadra, tra i giocatori contano uno spagnolo e per questo sarà una partita difficile, ma non ci facciamo trovare impreparati".

La giornata di sfide si compone di tre incontri, la prima squadra che riuscirà a vincerne due sarà quella che passerà il turno. In caso di una vittoria a testa il terzo incontro sarà quello decisivo. Non è la prima volta che il Padel Club Riccione sfiora la A, è già accaduto in altre occasioni che però sfortunatamente non si sono concluse bene. Antonio Mami, per tutti Tony Lovely, è alla guida del team dal 2020, due anni dopo la fondazione della squadra. Oltre a quella in serie B il club romagnolo conta altre squadre: due maschili e due femminili in C e D, più tutte quelle nelle categorie amatoriali.

Federico Tommasini