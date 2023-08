Maxi cantiere sulla Statale Il semaforo ha i mesi contati

Quattro mesi per togliere uno degli imbuti sulla statale che sta creando code e rallentamenti. Si tratta dell’attraversamento pedonale semaforico sulla Ss16 in corrispondenza dell’intersezione con via della Fiera. Oggi è l’unico modo per i residenti che arrivano da via Grotta rossa per andare in città. Mentre per i veicoli sulla statale è un ulteriore tappo che si va ad aggiungere all’altro attraversamento pedonale distante pochissime centinaia di metri, all’altezza di via Covignano. Oggi l’amministrazione comunale detta i tempi e assicura che entro la fine dell’anno il semaforo pedonale in zona via della Fiera sarà eliminato. Questo perché stanno procedendo i lavori per il sottopasso pedonale poco distante che collegherà la zona a monte della ss16 con il parco a fianco di via Celestino Alessandrini, e di conseguenza con la ciclabile di via della Fiera.

Con il mese di agosto è entrato nella terza fase il cantiere per completare il sottopasso. In superficie le corsie per senso di marcia sulla statale sono tornate a essere due da diverse settimane. Nel frattempo, sotto la superficie in asfalto sono stati posizionati gli scatolari prefabbricati che andranno poi a collegarsi con le due rampe ciclopedonali in corso di realizzazione. "Da adesso e fino al completamento dei lavori - assicurano dal municipio - saranno necessarie esclusivamente cantierizzazioni di minimo impatto al fine di realizzare le barriere di sicurezza e le finiture". Ad oggi sono state completate le opere in cemento armato delle rampe lato monte del sottopasso. Restano da realizzare le finiture del cemento armato, la posa delle tubazioni idrauliche, il posizionamento degli impianti di illuminazione e quello semaforico. Infine la posa della recinzione di protezione, la pavimentazione e per concludere la segnaletica orizzontale e verticale. Sul lato mare operai e mezzi stanno invece scavando per realizzare la rampa del sottopasso. A lavori completati andrà in pensione il semaforo pedonale sulla statale, ma perché il traffico torni a essere più fluido servirà attendere la riapertura di via Euterpe, e servirà molto più tempo. I lavori sono entrati nel vivo il 20 luglio con la chiusura della via per poter costruire i sottopassi ciclopedonali che connetteranno il Villaggio Primo Maggio al parco della Cava. A seguire partirà la realizzazione del sottopasso carrabile che collegherà la via Euterpe con via della Repubblica.

Andrea Oliva