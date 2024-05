’Memorial Lomba’, il trionfo di Miramare

Il primo ’Memorial Lomba’, dedicato alla pallacanestro giovanile, termina col trionfo del Miramare A. La squadra ospitante alza al cielo la coppa dedicata a Gianluca Lombardini, l’istruttore e allenatore di basket scomparso nel 2020 e che proprio iniziando a Miramare ha cresciuto piccoli e grandi giocatori. In finale battuto Insegnare Basket Rimini, col torneo che ha visto anche la partecipazione di Miramare B, Stella, Tiberius ed Angels Santarcangelo.

Il primo di miglior giocatore del torneo è stato assegnato a Christian Luppino, immarcabile anche nella finale 1°- 2° posto e promessa assoluta. Un classe 2010 che si è comportato ottimamente in campionato e che ha già avuto modo di giocare con i ragazzi di un anno più grandi.

"Sono miramarese, di fatto cresciuto in via Oliveti – ha detto il sindaco Sadegholvaad alla cerimonia di premiazione conclusiva –. ’Lomba’ è stato un pezzo importante della nostra città, non solo per aver creato giocatori ma uomini.

Persone vere che ora sono parte integrante della comunità". Presenti, alla conclusione della manifestazione, anche diversi componenti della squadra Ibr classe ’96 portata da Lombardini alle Finali nazionali, a dimostrazione del ricordo di un maestro che non si cancella.