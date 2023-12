Mercato coperto: ruspe in estate: "I banchi trasferiti al Settebello"

I lavori del nuovo Mercato coperto partiranno nel 2025. Mentre l’estate prossima inizieranno quelli per realizzare la struttura temporanea (i lavori dovrebbero durare circa 6 mesi) nell’area del Settebello, che ospiterà gli operatori fino a quando non sarà pronto il nuovo Mercato coperto. A dettare i tempi è l’assessore alle attività economiche Juri Magrini, che ha affrontato di nuovo la questione giovedì in consiglio comunale, sollecitato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi. Renzi chiedeva di valutare altre aree, tra cui piazzale Gramsci, per la struttura provvisoria. Farla al Settebello rischia di creare pericoli per la sicurezza dei clienti del Mercato coperto, che dovranno attraversare via Roma, e di aggiungere traffico. Per Magrini "è evidente che dovremo gestire una situazione problematica, ma si è valutato con gli operatori che l’area del Settebello possa essere la soluzione che causa meno problemi". E poi in piazza Gramsci mercoledì e sabato c’è il mercato: andava spostato per fare lì la sede provvisoria del Mercato coperto. Stiamo valutando di aumentare i parcheggi all’area del Settebello e dintorni". Sarà il colosso delle costruzioni Renco a realizzare il nuovo Mercato coperto: un progetto da 27 milioni che prevede nella struttura (che sarà a più piani), anche bistrot e ristoranti e i nuovi uffici del Centro per l’impiego.