Merli e Monti in squadra

Martedì sera al PalaMarignano di San Giovanni, il presidente di Omag-Mt, Stefano Manconi, ha presentato le ultime due giocatrici che andranno a completare il roster di A2 per la stagione 2024-2025. Si tratta di due giovanissime, Ludovica Merli (classe 2006) e Martina Monti (classe 2008), originarie di Montefiore, e formatesi all’interno del progetto Unica, la nuova realtà sportiva di collaborazione tra Consolini Volley e Riccione Volley. Due ragazze molto promettenti che andranno ad occupare il ruolo di banda, sia come attaccanti, schiacciatrici, che possibilmente in fase di ricezione, come ricevitrici, in una squadra, guidata dal nuovo coach Massimo Bellano, che si annuncia molto ambiziosa per il prossimo campionato di A2 volley femminile. Intervenuti alla presentazione anche Giuseppe Tontini, presidente del Riccione Volley, Sanzio Sacchetti,direttore sportivo Riccione Volley e Alessandro Zanchi, direttore tecnico Unica. "Sono due giocatrici di ottimo livello che certamente daranno una mano alla rosa della Omag Mt in A2 – spiega Zanchi – e che poi giocheranno in serie D come titolari del progetto Unica. Un’ulteriore soddisfazione in una stagione che ha visto la nostra under 16 Unica vincere il titolo regionale e la nostra Under 13 vincere il titolo territoriale". Numeroso il pubblico martedì sera a confermare sempre tanto entusiasmo a San Giovanni per una squadra che ad agosto partirà per la sua nona stagione consecutiva in A2.

Luca Pizzagalli