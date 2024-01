Metromare fa il bis. Ss16, addio code

I cantieri della grande viabilità saranno uno snodo cruciale di questo 2024. A partire dai lavori sulla Statale 16. Prima del Sigep aprirà la maxi rotatoria tra l’Adriatica e la Superstrada di San Marino. Entro fine anno riaprirà – si spera – via Euterpe. In fase di ultimazione i lavori della rotatoria della Ss16 a Viserbella. Entro giugno dovrà partire il cantiere per la nuova circonvallazione a Santa Giustina, un’opera attesa da tanti, troppi anni. E sempre in estate è atteso l’inizio dei lavori per il secondo tratto del Metromare dalla stazione fino alla Fiera: un’opera da 60 milioni che andrà conclusa entro giugno 2026.