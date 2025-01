"Mi aspettavo più richieste"

"In verità – spiega l’albergatore Corrado Della Vista – mi sarei aspettato, almeno a partire da dopo l’Epifania, una maggiore richiesta in occasione del Sigep. Invece l’andamento è piuttosto ’tranquillo’. Ad aiutare ci sono, per fortuna, richieste di aziende del settore, arrivate già dal mese di novembre, fino a prima di Natale. Su tre strutture ricettive ne avrò aperte, nei giorni della fiera, al momento solo due, Eurhotel e San Paolo, e al momento hanno il 75 per cento di riempimento. La terza struttura sarebbe pronta, ed è eventualmente a disposizione, ma per ora non credo di aprirla visto il trend. Quanto ai prezzi di vendita delle stanze, sono discreti: per la formula pernottamento e colazione, che in occasione degli eventi fieristici è la più gettonata, siamo sui 100 euro al giorno per la camera doppia".