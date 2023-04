Minaccia i passanti con la siringa

Raffica di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Riccione, impegnati in una serie di operazioni straordinarie in occasione del ponte del 25 aprile. Sotto i riflettori dell’Arma è finito "Ralf in Pic Nic", il maxi-evento che ha richiamato in Riviera, sulle colline della Perla Verde, centinaia di giovani appassionati di musica, che si sono scatenati per ore e ore. Lungo le vie principali e in prossimità dei locali della movida sono stati allestiti posti di blocco. Cinque automobilisti sono stati denunciati dai militari in quanto pizzicati ubriachi al volante, mentre una sesta persona è finita in manette, accusata di danneggiamento aggravato per aver sfasciato una macchina. I carabinieri hanno poi fermato e denunciato un giovane, che si aggirava nelle vie della Perla Verde brandendo una siringa sporca di sangue, con la quale minacciava i passanti. Nei guai anche uno straniero, fuggito all’alt intimato dalla pattuglia dell’Arma: oltre ad essersi messo al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito, era anche sprovvisto di patente, in quanto revocata. Ventitrè i conducenti multati per infrazioni di vario tipo. I carabinieri hanno inoltre sequestrato un quantativo non indifferente di droga, grazie anche all’ausilio dei cani del nucleo cinofili di Pesaro e della polizia intercomunale di Riccione-Coriano-Misano.