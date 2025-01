Misano, varchi per sigillare la zona mare a traffico limitato

Occhi elettronici per controllare la zona a traffico limitato nella zona mare di Misano. Da anni ormai nella fascia a mare del litorale misanese il Comune attiva una Ztl per consentire a pedoni e ciclisti di muoversi senza l’assillo di veicoli. Ma fino all’estate scorsa la regolamentazione della Ztl era vincolata alla segnaletica, all’utilizzo di transenne e alle verifiche o presidi che potevano attuare i vigili, compatibilmente con i servizi che il corpo municipale deve svolgere. Difficile dunque pensare a una zona a traffico limitato inespugnabile. Così in municipio hanno pensato a quale poteva essere il modo migliore per intervenire, trovando nel sistema di controllo elettronico degli accessi la migliore soluzione.

Pochi giorni fa la giunta ha dato il via libera all’acquisto del nuovo sistema per un costo di circa 89mila euro. Serviranno a controllare tre accessi della Ztl. Si tratta di varchi dove il traffico è maggiore, e di conseguenza aumenta la possibilità che i veicoli non rispettino la Ztl. Gli occhi elettronici saranno in grado di leggere le targhe beccando chi non è autorizzato a varcare gli accessi quando scatteranno in estate le limitazioni al traffico. I lettori delle targhe verranno posizionati nella zona di Misano centro, per l’esattezza in viale Dante e viale Romagna, accessi che portano all’area dove le auto sono ‘bandite’. L’altra zona identificata è quella di Misano Mare dove il Comune vuole evitare l’ingresso di mezzi in orari riservati ai pedoni. Il varco elettronico sarà posizionato in via Alberello.

a.ol.