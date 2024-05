Mister Manfredini a fine stagione lascia La Fiorita

Prima della Coppa Titano, quella che potrebbe consegnare a La Fiorita l’Europe, Thomas Manfredini lascia. Il tecnico, ex giocatore del Rimini salito sul Titano sedendosi in panchina, ha annunciato che proprio quella gara, quella contro la Virtus fresca vincitrice dello scudetto sammarinese, sarà il suo ultimo match alla guida de La Fiorita. "Quella di sabato sarà l’ultima partita sulla panchina della Fiorita", confida a San Marino Rtv a pochi giorni da quell’appuntamento. Sabato sera i neroverdi di Acquaviva, già campioni di San Marino e certi dell’accesso alla prossima Champions League, vogliono difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e mantenere così tutti i trofei in palio in Repubblica. Per i gialloblu di Montegiardino è invece l’ultima chiamata per l’Europa, che sarebbe certa solo in caso di conquista della coppa. Un’occasione quindi unica.