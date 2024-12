Multe non pagate, arriva la ‘letterina’

Il Comune di Cattolica batte cassa ai ‘furbetti’ delle multe. Sono decine le sanzioni per violazioni del codice della strada commesse tra il 2018 e il 2023 nel territorio cittadino e mai riscosse da Palazzo Mancini. Di fatto si tratta di automobilisti che, dopo essersi visti sanzionare da un agente della polizia locale o da altre forze dell’ordine, si sono ‘dimenticati’ - se così possiamo dire - di corrispondere all’amministrazione comunale quanto dovuto e regolarizzare la loro posizione. Il Comune però ha deciso di non restare con le mani in mano e di avviare le procedure per la riscossione coattiva per recuperare quanto gli spetta di diritto e colmare le falle che si sono venute a creare nel bilancio.

Risultato: nei prossimi giorni diverse persone si vedranno recapitare a casa un’ingiunzione di pagamento firmata dalla concessionaria Sorit. Un regalo di Natale senz’altro poco gradito, ma che è previsto dai regolamenti di ogni Comune d’Italia in caso di inadempimenti. Il tutto è contenuto in una determinazione dirigenziale, la n. 1218 del 16 dicembre, relativa alla formazione del ruolo per il recupero coattivo di sanzioni amministrative non pagate. Per prima cosa, gli uffici sono stati incaricati di compiere una ricognizione puntuale delle sanzioni a carico di automobilisti indisciplinati emesse sia dai vigili di Cattolica che da altre forze di polizia nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023. Anche se la stragrande maggioranza delle multe sono state regolarmente pagate dai trasgressori, all’appello mancano tuttavia diverse decine di sanzioni sparite letteralmente nel nulla con i destinatari che si sono fatti letteralmente di nebbia. E’ stato quindi elaborato un elenco dettaglio trasmesso dalla polizia locale di Cattolica al Comune e successivamente a Sorit, società specializzata in riscossioni.

L’anno nero, da questo punto di vista, è risultato essere il 2019: le sanzioni non corrisposte hanno infatti causato alle casse di Palazzo Mancini un ammanco di 15mila euro. Ma i casi, come già detto, sono diverse decine e coprono un arco temporale di cinque anni. Si parla sia di sanzioni scattate per divieto di sosta o per eccesso di velocità, ma anche di altre irregolarità amministrative accertate dai vigili a carico degli automobilisti in transito nelle strade della Regina. Agli automobilisti non resta ora che mettersi in regola o potrebbero doversi sottoporre a procedure ancora peggiori, come il pignoramento dello stipendio.