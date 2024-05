Museo e mostre per i balestrieri Il segretario di Stato per l’Istruzione e per la Cultura Andrea Belluzzi e il presidente della Federazione sammarinese balestrieri Stefano Ugolini hanno firmato un accordo triennale di collaborazione culturale e scientifica per valorizzare le antiche tradizioni sammarinesi attraverso iniziative divulgative, espositive ed editoriali.