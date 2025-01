Mutui agevolati e affitti calmierati per risolvere l’emergenza casa

"Affittasi bilocale di 50 mq ai Pianacci: 900 euro al mese. Affittasi trilocale a Serravalle: 1.100 euro al mese. Questi sono solo alcuni dei “surreali” annunci immobiliari pubblicati nell’ultimo mese". Quel mese era lo scorso novembre e a snocciolare i numeri ci aveva pensato Rete. Ma il partito di minoranza non era certo stato l’unico a sollevare quello che nel tempo a San Marino è diventato un problema. Anzi, un’emergenza vera e proprio. Emergenza che ora il governo prova ad arginare con una legge. Nei giorni scorsi, infatti, è stato depositato un provvedimento legislativo per affrontare il delicato tema delle difficolta di chi cerca casa: ‘Interventi straordinari per emergenza casa’. "Il testo – spiegano dalla segreteria di Stato al Territorio – rappresenta una risposta concreta all’attuale emergenza abitativa, con misure mirate a garantire il diritto alla casa, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. Si è intervenuti sull’attuale legge sull’edilizia sovvenzionata eliminando alcune distorsioni, incrementando il contributo dello Stato anche attraverso la garanzia dell’Eccellentissima Camera per certi casi, introducendo un canone calmierato per moderare gli affitti spesso diventati insostenibili e definendo un bonus ristrutturazione accessibile a tutti". La proposta è il frutto "di un lavoro approfondito – spiegano – del governo con gli uffici competenti, che si ringraziano per la puntuale collaborazione. Il dialogo già avviato con forze politiche, sociali ed economiche continuerà anche nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori contributi e miglioramenti. Visto il carattere urgente delle misure contenute, si auspica una celere valutazione del testo, così da rispondere prontamente ai bisogni della cittadinanza". "Si è agito – sottolinea il segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci – sulle residenze atipiche, sul mutuo prima casa reintroducendo per certe fattispecie la garanzia dello Stato, si è intervenuto per calmierare gli affitti ed è stato anche ricalibrato il bonus ristrutturazioni, rendendolo accessibile a tutti. Auspico che il contributo dell’opposizione possa ulteriormente arricchire un progetto che già dà risposte importanti". Intanto, a breve il Territorio incontrerà l’Associazione bancaria sammarinese. "Tutti devono fare la propria parte – sottolinea Ciacci – C’è il tema dei tassi d’interesse e anche quello degli immobili in pancia alle banche, perché se noi ampliamo l’offerta di conseguenza gli affitti si vanno a calmierare. Quindi una riflessione con gli istituti di credito è in corso e va assolutamente portata avanti".