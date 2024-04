Nascondeva in casa due etti di droga

Sabato gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un tunisino (già affidato ai servizi sociali), per il traffico, la produzione e la detenzione illecita di droga. Durante un controllo in casa, gli agenti sono stati attratti da un intenso odore di stupefacente proveniente dall’appartamento del giovane. A quel punto il tunisino ha spontaneamente consegnato agli uomini della polizia due vasetti contenenti rispettivamente oltre 132 grammi di hashish e altri 83grammi di marijuana, insieme a tutto il necessario per il confezionamento, inclusi un bilancino di precisione e 1.300 euro in contanti.