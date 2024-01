Nascondeva la coca nella stanza d’hotel. Pusher in manette

In manette, con l’accusa di spaccio, un 44enne originario dell’Est Europa, giunto in Italia per motivi turistici e domiciliato in un residence. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile di Rimini. I militari dell’Arma hanno agito nell’ambito di un controllo di prevenzione allo spaccio, ispezionando la camera in cui il turista alloggiava nel residence. Durante la perquisizione, sono stati trovati circa 35 grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento delle dosi. L’intero contenuto della camera è stato sottoposto a sequestro. Dopo gli accertamenti di rito, il sedicente turista è stato dichiarato in arresto dagli uomini dell’Arma. Al momento si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza direttissima.