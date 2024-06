"Necessario realizzare un nuovo ospedale"

Il Partito democratico cristiano sammarinese ha raccontato alla Casa del Castello di Serravalle le strategie che ha in mente per migliorare il sistema sanitario. Partendo da modelli organizzativi efficaci, come sottolineato in apertura da Andrea Ugolini. "Insieme a politiche di sostegno alla persona e alla famiglia – C’è la necessità di innovazioni per affrontare l’aumento della popolazione anziana e la crescente domanda di cure, introducendo la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità". Ugolini ha ricordato che entro il prossimo decennio circa il 34% della popolazione sarà over 65, ipotizzando un aumento di casi "di persone non autosufficienti, con disabilità motorie e con cronicità. Il ’calo delle vocazioni’ in sanità richiede investimenti in formazione e nuove modalità organizzative, favorite dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale". Francesca Civerchia ha ribadito l’attenzione del Pdcs verso la famiglia e la persona, sottolineando "l’importanza del Dipartimento sociosanitario per le persone più fragili".

Ha parlato delle azioni concrete intraprese per migliorare i servizi per le persone con disabilità, con una modalità inclusiva e di riorganizzazione dei servizi per l’inclusione lavorativa evidenziando "l’importanza di lavorare per protocolli operativi chiari, che attribuiscano ruoli e funzioni a tutte le figure professionali, migliorando la sinergia con il Tribunale". Francesco Mussoni ha discusso la necessità di ampliare il settore farmaceutico "valutando la possibilità – ha detto – di collaborazioni pubblico-privato e l’importanza di una nuova struttura ospedaliera, da realizzare mediante project financing". Mussoni ha sottolineato come la legge sulla libera professione medica "sia necessaria per garantire un servizio più efficace sul territorio una maggiore capillarità delle visite mediche". Il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, durante la serata ha illustrato le azioni intraprese per migliorare i servizi sanitari e rendere più efficiente l’Iss. Mettendo sotto i riflettori "i progressi nell’introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione dei servizi. È importante attrarre professionisti investendo in formazione e condizioni lavorative migliori".