Nel girone B in 18 fermati per un turno

Nessun problema con il giudice sportivo per il Rimini in vista della gara che i biancorossi giovedì della prossima settimana giocheranno in casa della Fermana. Anzi, mister Troise ritrova Megelaitis che ha appena scontato una giornata di squalifica contro il Pescara.

Nel girone B sono stati squalificati per un turno Borsoi e Volpicelli del Pineto, Stramaccioni della Juventus Next Gen, Omoregbe del Sestri Levante, Illanes della Carrarese, Cella dell’Ancona, Arboleda dell’Olbia, Ogunseye del Cesena, Morelli e Rosaia del Gubbio, Adamonis del Perugia, Cangiano del Pescara, Benedetti del Pontedera, Buchel e Tripaldelli della Spal, Portanova e Tomaselli della Virtus Entella e Valdifiori della Vis Pesaro. Tra i club multati questa settimana c’è soltanto la Vis Pesaro che dovrà pagare 1.000 euro per il lancio di una bottiglietta d’acqua dagli spalti con l’intenzione di colpire il direttore di gara. E per i cori offensivi nei confronti della terna.