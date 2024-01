Nel paese del milionario. A Montescudo sono certi:: "Il vincitore? Vive qui" ’Sospetti’ su una donna

Giurano che "il vincitore non si è fatto ancora avanti". Al bar della Rocca lo aspettano a braccia aperte, per un brindisi, "magari quando le acque si saranno calmate". Mica capita tutti i giorni, di portarsi a casa un milione di euro... A Montescudo-Montecolombo è partita la caccia al milionario. Tutti a chiedersi chi ha acquistato il biglietto che si è aggiudicato il quinto premio della Lotteria Italia, quello da un milione di euro. I telefoni di Eleonora, Giorgia e Sonia Guiducci, le tre sorelle gemelle che gestiscono il bar, non smettono di squillare da sabato sera. Così come quello del sindaco di Montescudo, Gian Marco Casadei. "Qualcuno pensava che avessi vinto io: magari...", se la ride il primo cittadino.

Ieri a Montescudo non si parlava d’altro. Inevitabile. "Dai, dì la verità: il milione l’hai vinto te!". "Magari... A quest’ora avevo già prenotato le vacanze alle Maldive". Scherzano, ridono e brindano al bar della Rocca, cercando di scoprire l’identità del possessore del biglietto N 454262. E a dirla tutta, in paese hanno più di un sospetto. "Potrebbe aver vinto una donna che abita qui vicino, a lei piace giocare", ipotizzano alcuni. Tra i principali indiziati c’è anche un altro residente di Montescudo: è un uomo, anche lui sulla settantina. Finora il vincitore – o la vincitrice – non si è palesato. Ma Eleonora, Giorgia e Sonia sono abbastanza sicure che "sia una persona che vive a Montescudo". Il motivo? "Abbiamo venduto una cinquantina di biglietti della Lotteria Italia, quasi tutti a gente del posto".

Non resta che aspettare. E brindare, nell’attesa. Perché "a Montescudo non c’era mai stata una vincita così importante". Il milione regalato dalla Lotteria fa impallidire i 100mila euro vinti nel 2019 a Montescudo da un fortunato giocatore al Gratta e vinci, con un biglietto comprato sempre al bar della Rocca. Il bar delle gemelle, come tutti lo chiamano in paese. "Si vede che portiamo fortuna...". E dire che il milione potevano vincerlo le stesse sorelle Guiducci. Già perché "il tagliando che si è aggiudicato il premio da un milione è stato il N 454262. Per un paio di numeri non l’abbiamo vinto noi, dal momento che tra i biglietti invenduti abbiamo i tagliandi N 454264 e N 454265". Pazienza, "l’importante è che il premio vada a uno di Montescudo". O a una...