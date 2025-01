Nodo parcheggi in centro storico. Nuovo appello dei commercianti

La nomina del nuovo assessore (al posto del dimissionario Belluzzi) al Turismo ed alle attività economiche, Elisabetta Bartolucci, architetto, ma anche operatrice del centro città, ha dato nuove speranze alle attese ed alle richieste degli operatori del centro che ora alzano la voce all’indirizzo di Palazzo Mancini. Gli operatori presentano la lista degli interventi: "Prima di tutto vorrei ribadire che servono più parcheggi per il centro – dice Marco Lorenzi, operatore del Comitato del Centro (foto) – serve una pianificazione urbanistica, una nuova area con posti auto più vicina possibile alle vetrine, posti auto da realizzare dove vi è la possibilità (silos, ex-scuola Filippini). Non bastano i pochi parcheggi a disposizione tra piazzetta della Erbe ed il piazzale del municipio, serve un intervento strutturale con centinaia di posti". Ed ancora, come oramai anche altri Comitati di quartiere: "La città ed il suo decoro poi lasciano a desiderare – continua – anche i turisti ce lo hanno fatto presente. Serve maggiore pulizia, più passaggi degli operatori e maggiori cestini, il Comune deve migliorare questo tipo di servizio, per una città turistica come la nostra è un biglietto da visita fondamentale e sappiamo che Elisabetta Bartolucci tutte queste necessità le conosce". Tanti i temi, come anche la viabilità e la disponibilità di spazi per fontori, clienti e cittadini, ma anche nel rispetto degli arredi e il nodo sicurezza.