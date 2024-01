Non ci resta che l’Andreotti del Marano

Andava a cento all’ora. Non era Morandi, ma il Pd. Qualcuno incautamente deve aver tirato il freno a mano. A Bologna la giunta si inchioda ai trenta all’ora, e i compagni riccionesi che fanno? Pensano di esportare l’odiata ordinanza nella zona mare della città. Roba da finire fuori strada senza neppure passare dal via. A pochi chilometri in linea d’aria, in quel di Misano, l’ex imperatore della sanità locale, Marcello Tonini, rischia di far deragliare il centrosinistra per l’ambizione di diventare sindaco. Il Pd ha già un candidato, il primo cittadino uscente, ma a Tonini non interessa. Tu quoque, Marcello, fili mi.