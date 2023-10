"Non si vive di solo sport"

"Dati turistici anomali dice il sindaco. Informazioni che sembrano essere basate su conversazioni informali con amici albergatori". Veronica Pontis, consigliera della Lega prende mira il sindaco e i suoi dubbi sul pesante segno negativo delle presenze nei primi otto mesi dell’anno. "Il punto è che il turismo a Misano non è solo sportivo ma include leisure e familiare, che rappresenta un settore vitale. Gli eventi sportivi potrebbero essere importanti, ma non dovrebbero oscurare il quadro generale. Inoltre, è evidente che Misano soffre di alcune sfide in termini di accessibilità. La mancanza di connessioni ferroviarie dirette a Rimini. Durante le Fiere a Rimini, avrebbe potuto essere un’opportunità ampliare l’accesso a Misano, ma sembra che questa opportunità sia stata persa".