NOTIZIE IN BREVE

Aggiudicato ad Adrigas l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Rimini, ovvero Ambito territoriale minimo, "a vantaggio di cittadini ed enti locali". La procedura era stata indetta dal Comune per conto di tutti i 43 Comuni dell’Atem, tra le province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, sulla base di una specifica convenzione stipulata 10 anni fa. La società Adrigas si è aggiudicata l’appalto con un punteggio di 99,54 su 100. Complessivamente, per i 12 anni di durata della gestione, sono previsti investimenti per 368 milioni di euro per l’aumento e manutenzione delle reti.