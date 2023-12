Novafeltria e Bellaria, scontro tra tifosi

Nel pomeriggio di ieri tafferugli alla fine della partita fra Gambettola e Novafeltria nel campionato di calcio di Eccellenza, fuori dallo stadio, fra una decina di persone, con tifosi del Novafeltria e altre persone, sembra bellariesi e residenti in comuni vicini. In particolare ragazzini arrivati da Bellaria coi motorini. Sono volati spintoni e schiaffoni e nella rissa non sono stati coinvolti tifosi del Gambettola. Più che altro sembra che la lite sia scoppiata per vecchi rancori fra bellariesi e tifosi della Vis Novafeltria Calcio. In tutto questo quello che è certo è che non c’entra nulla la partita fra Gambettola e la Vis Novafeltria Calcio, vinta dai padroni di casa per 2-0. Una partita "maschia" con due espulsi nella fila della Vis Novafeltria Calcio, ma tutto tranquillo sugli spalti. Tornando alla rissa fortunatamente non ci sono stati feriti anche perché appena scoppiati i tafferugli sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gambettola che hanno chiesto rinforzi alle stazioni dei carabinieri dei comuni vicini ed è arrivata pure una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Cesenatico. Una volta sedati i tafferugli tra i tifosi, i carabinieri hanno provveduto alla loro identificazione e ora stanno conducendo le indagini per l’esatta ricostruzione dei fatti.

e. p.